Sürprizli Kutular ve Nadir Oyuncaklar Çocuklarda Bağımlılık Yaratıyor!

Kör Kutu Oyuncakları: Kumara Alternatif Bir Tehdit

Uzman Klinik Psikolog Hacer Şahin, son dönemde popülerleşen 'kör kutu' oyuncakları ve nadir koleksiyon kartları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu ürünler, çocukların zihninde kumarın 'rastgele ödül' mekanizması ile benzer etkiler yaratarak bağımlılık davranışlarını tetikleyebiliyor.

Bağımlılık Tehlikesi ve Psikolojik Etkileri

Şahin, bu oyuncakların bilinçli olarak tasarlandığını belirterek, çocuklarda dikkat dağınıklığı ve sabırsızlık gibi kısa vadeli sorunlara yol açmasının yanı sıra, uzun vadede dijital bağımlılık, kumar ve diğer ciddi psikolojik problemler için zemin hazırladığını ifade etti.

Pazarlama Stratejileri ve Aileler İçin Uyarılar

Uzmanlar, şirketlerin 'nadir oyuncak' pazarlama stratejileri ile çocuklarda merak ve heyecan yaratarak bağımlılık riskini artırdığını vurguluyor. Ailelerin bu durumun farkında olmasının son derece önemli olduğunu belirten Şahin, çocukların korunması adına çeşitli önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Kumar ve Oyuncak Arasındaki Psikolojik Bağlantı

Psikolog Hacer Şahin, kör kutu oyuncaklarını legal kumar olarak tanımladı. Deneyimlerin bir kumar sürecine benzediğini ve bu durumun çocuklarda bağımlılık geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, bu tür oyuncakların sürekli kazanç arayışı ile çocukların gelişim süreçlerine olumsuz etkilerde bulunabileceğini vurguladı.

Kamu Spotu ve Toplumsal Duyarlılık Çağrısı

Şahin, toplumun bu konuya duyarlı olması gerektiğini ve daha fazla kamu spotu hazırlanarak bilinçlendirme yapılabileceğini dile getirdi. 'Çocuklar kendilerini koruyamazlar, onları korumakla mükellef olan bizleriz' diyerek, ailelerin çocuklarını bu tür ürünlerden korumaları adına gerekli adımları atmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ailelere Tavsiyeler

Ailelerin, nadir nesne ve oyuncakların arkasındaki pazarlama stratejilerini anlaması ve çocuklara doğru bir rol model olmaları gerektiğini belirten Şahin, 'Çocuklar için sınırlandırmalar yapılabilir, ama bunu anlatmak çok önemli' ifadelerini kullandı.

Uzman Klinik Psikolog Hacer Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Hacer Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.