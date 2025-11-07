Survivor Heyecanı M1 Konya AVM'de: En Büyük Parkur 8-16 Kasım

M1 Konya AVM'de 8-16 Kasım arasında kurulacak 'En Büyük Survivor Parkuru', 8-50 yaş arası katılımcılara ücretsiz yarışma fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:02
Survivor Heyecanı M1 Konya AVM'de: En Büyük Parkur 8-16 Kasım

Survivor Heyecanı M1 Konya AVM'de: En Büyük Parkur 8-16 Kasım

Konya’nın önde gelen alışveriş ve yaşam merkezlerinden M1 Konya AVM, Kasım ayında ziyaretçilerini adrenalin dolu bir etkinlikle karşılıyor. 8-16 Kasım tarihleri arasında kurulan dev 'En Büyük Survivor Parkuru', çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine heyecan vaat ediyor.

Etkinlik Detayları

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya AVM'de gerçekleştirilecek etkinlikte, yarışmacılar farklı etaplardan oluşan parkuru tamamlamak için hem fiziksel becerilerini hem de dayanıklılıklarını test edecek.

Katılım: Etkinliğe 8-50 yaş arası herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Yarışma Saatleri: Yarışmalar her gün 13.00 - 14.30, 15.00 - 16.30 ve 17.00 - 18.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Etkinlik, ziyaretçilere hem eğlence hem de meydan okuma sunarak Kasım ayını renkli ve hareketli kılmayı hedefliyor.

