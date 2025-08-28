DOLAR
Süryani Ortodoks Patriği Mor İğnatius II. Efrem'den Mardin Valiliği'ne Ziyaret

Patrik Mor İğnatius II. Efrem, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü; çok sayıda metropolit ve vakıf yöneticileri katıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:33
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Mardin Valiliği'ne ziyarette bulundu ve Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Katılımcılar

Ziyarete, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, İstanbul Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Hindistan'dan Metropolit Cozef Balli ve Metropolit Markos Abraham, İsveç'ten Metropolit Bünyamin Ataş ile Metropolit Yuhanun Lahdo ile birlikte, ayrıca Süryani vakıf ve dernek yöneticileri de eşlik etti.

