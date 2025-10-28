Suşehri'de Tırda Gizlenen 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı; Şoför Tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tır dorsesindeki tıbbi malzeme kutuları arasına gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakalandı, şoför Y.D. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:16
Suşehri'de Tırda Gizlenen 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı; Şoför Tutuklandı

Suşehri'de Tırda Gizlenen 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Gözaltına alınan şoför tutuklandı, göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sırasında durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, tıbbi malzeme kutuları arasına gizlenmiş durumda olan 8 yabancı uyruklu kişi bulundu.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağladığı belirlenen tır şoförü Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin Afganistan uyruklu oldukları bildirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kişiler, ilave işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan Binaların Enkazı Kontrollü Kaldırılıyor
2
ÇAKÜ'de Cumhuriyetin 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı
3
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
4
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 102 yaşında' yazdı
5
MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?
6
Grand Kartal Otel yangını davası 3. duruşmada
7
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar