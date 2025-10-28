Suşehri'de Tırda Gizlenen 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı; Şoför Tutuklandı

Suşehri'de Tırda Gizlenen 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Gözaltına alınan şoför tutuklandı, göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sırasında durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, tıbbi malzeme kutuları arasına gizlenmiş durumda olan 8 yabancı uyruklu kişi bulundu.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağladığı belirlenen tır şoförü Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin Afganistan uyruklu oldukları bildirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kişiler, ilave işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

