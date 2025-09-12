Sushila Karki Nepal'in Geçici Başbakanı Olarak Atandı

Sosyal medya yasağı protestoları sonrası Başbakan Oli istifa etti; eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak atandı ve gün içinde yemin etmesi bekleniyor.

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasının üzerine eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak atandı.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in sözcüsü Kiran Pokhrel yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın 73 yaşındaki Karki'yi ülkenin geçici başbakanı olarak atadığını duyurdu. Karki'nin gün içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Karki, 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevine gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olmuş, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor.

Discord uygulamasında, Başbakan Oli'nin istifası sonrası kurulması beklenen geçici hükümete liderlik edecek kişinin belirlenmesi için açılan çevrim içi ankette protestocuların Karki'ye destek verdiği görülmüştü.

Protestoların nedenleri ve seyri

Yetkililer, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn'e erişimi, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engelledi. Bu karar, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin parlamento binasına doğru yürüyüş başlatmasına yol açtı.

Şiddetlenen gösterilerde polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetti, 1300'den fazla kişi yaralandı.

Hükümet, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı; İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Ancak gösteriler yatışmayıp tırmandı; siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi, Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Başbakan Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bazı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etmeye başladı.

Nepal Başbakanlık Ofisi'nden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirildi.

Hapishane baskınları ve firarlar

Göstericilerin hapishane tesislerine düzenlediği baskınlar, bazı idari binaların ateşe verilmesi ve geçişlerin açık bırakılması sonucunda ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkumun firar ettiği bildirildi.

Durumun belirsiliği ve güvenlik endişeleri sürerken, geçiş döneminde Karki'nin ataması ülke içindeki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir adım olarak görülüyor.

