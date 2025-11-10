Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı

Susurluk-Bandırma karayolunda otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:11
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı

Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı

Kaza detayları ve müdahale

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Susurluk-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; A.Ş. idaresindeki 17 AGN plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 CYT 76 plakalı tıra ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü A.Ş. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

N.Ş.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

SUSURLUK-BANDIRMA KARAYOLUNDA FECİ KAZA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SUSURLUK-BANDIRMA KARAYOLUNDA FECİ KAZA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SUSURLUK-BANDIRMA KARAYOLUNDA FECİ KAZA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri