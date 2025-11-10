Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
Kaza detayları ve müdahale
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Susurluk-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; A.Ş. idaresindeki 17 AGN plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 CYT 76 plakalı tıra ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü A.Ş. ise hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
N.Ş.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
