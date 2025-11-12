Susuz’da Kış Tedbirleri Toplantısı

Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda kış aylarında alınacak tedbirler değerlendirildi.

Gündem

Toplantıda olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon, yol güvenliği, sürücü bilgilendirme çalışmaları ve kış lastiği zorunluluğunun sıkı denetimi ile barınma ve acil durum hizmetlerine ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Trafik Şefliği, Kars Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Kars Merkez İlçe Jandarma 1. Trafik Timi, Susuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Susuz İlçe Emniyet Amirliği, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz ilçe Özel İdare Müdürlüğü, Susuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Susuz İlçe Özel İdare Şantiye Şefliği ve ilgili kurumların amirleri katılarak kendi sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, vatandaşların kış aylarını güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

