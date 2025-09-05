Süt Üreticileri Birliği 20. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ziyarette vefa ve bağlılık mesajı verildi

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ve beraberindeki heyet, Birliğin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Keskin, buradaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, üreticinin emeğini ve alın terini korumak için 20 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bugün Anıtkabir’de, Birliğimizin gücünü ve üreticilerimizin kararlılığını bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Keskin, deftere şunları yazdı:

"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğimizin kuruluşunun 20. yılında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve üreticilerimizle birlikte, sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. 'Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız.' 'Milli ekonominin temeli tarımdır.' sözlerinizle, eylemlerinizle, yaptıklarınızla ve bu yolda bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ülkemizin tarım ve hayvancılığını, ilkeleriniz ışığında sonsuza kadar koruyacak ve sahip çıkacağız. Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğimizin kuruluşunun 20. yılında, Türk çiftçisi ve üreticileri olarak huzurunuzda olmak bizler için gurur tablosudur. Merkez Birliğimizin 20. yıl dönümünü huzurunuzda büyük bir gururla ve onurla kutluyor, kurmuş olduğunuz vatanımızda, üreticilerimizle birlikte size bağımlılığımızı ve sevgimizi bir kez daha dile getiriyor, sevgi, saygı, gurur, minnet ve özlemle anıyoruz seni paşam. Ruhunuz şad olsun."

Ziyaret, Birliğin 20. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilirken, heyet Anıtkabir'de Atatürk'e bağlılık ve üreticilerin kararlılığını vurgulayan mesajlar verdi.