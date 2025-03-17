Suudi Arabistan, 2030'a Kadar 34 Bin İş İmkanı Sunacak Yeni İmar Planını Duyurdu

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 34 bin yeni iş olanağı yaratacak yeni imar planını duyurdu. Proje, turizmi ve kentsel yaşamı geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:22
Suudi Arabistan, 2030'a Kadar 34 Bin İş İmkanı Sunacak Yeni İmar Planını Duyurdu

Suudi Arabistan'dan Yeni İmar Planı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin coğrafi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek oluşturulan 19 mimari tarzın yer aldığı Suudi Mimarlık Haritasını tanıttı.

Projenin Amacı ve Beklentiler

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından duyurulan habere göre, Suudi Mimarlık Haritası, yaşam kalitesini artırmayı, kentsel peyzajı geliştirmeyi ve "Vizyon 2030" hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Bu proje, 2030 yılına kadar toplam gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8 milyar riyalden (2,13 milyar dolar) fazla katkıda bulunacak ve 34 binden fazla yeni iş fırsatı sağlaması bekleniyor.

Çevreyle Uyumlu Sürdürülebilir Şehirler

Söz konusu projenin Suudi Mimarisi Tasarım Rehberi Yüksek Komitesi Başkanlığı görevini üstlenen Veliaht Prens bin Selman, bu girişimin ülkenin yerel tabiatıyla uyumlu olan, geleneksel mimari tarzları modern yöntemlerle birleştirerek sürdürülebilir kentsel şehirler geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ekonomik Büyüme ve Turizm

Bin Selman, "Suudi Mimarlık Haritası, şehirlerin çekiciliğini artırarak dolaylı ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak. Bu, ziyaretçi ve turist sayısında artışa yol açacak, turizm, misafirperverlik ve inşaatla ilgili sektörlerin büyümesini destekleyecektir. Ayrıca şehirlerimizin ve topluluklarımızın geliştiği bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Mimari Stil ve Uygulama Alanları

Suudi Mimarlık Haritası, ülkenin idari bölünmesine bağlı olmaksızın, ilham aldığı bölgenin coğrafi, doğal ve kültürel özelliklerini yansıtan 19 mimari üslubu içermektedir. Her bir stil, nesiller boyunca aktarılan yapı desenlerini yansıtan kentsel ve tarihi çalışmalara dayanarak belirlenmiştir.

Tasarım yönergeleri, büyük kamu projeleri ve ticari binalarla başlayarak uygulanacak ve ilk etapta El-Ahsa, Taif, Mekke-i Mükerreme ve Abha gibi şehirlerde hayata geçirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
5
Edirne Beyaz Peyniri Artık AB Coğrafi İşaretiyle Dünyaya Açılıyor
6
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 55 Bin 659 Lira Ceza
7
Kadıköy'de Drift Atan Kadın Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam