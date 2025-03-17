Suudi Arabistan, 2030'a Kadar 34 Bin İş İmkanı Sunacak Yeni İmar Planını Duyurdu

Suudi Arabistan'dan Yeni İmar Planı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin coğrafi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek oluşturulan 19 mimari tarzın yer aldığı Suudi Mimarlık Haritasını tanıttı.

Projenin Amacı ve Beklentiler

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından duyurulan habere göre, Suudi Mimarlık Haritası, yaşam kalitesini artırmayı, kentsel peyzajı geliştirmeyi ve "Vizyon 2030" hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Bu proje, 2030 yılına kadar toplam gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8 milyar riyalden (2,13 milyar dolar) fazla katkıda bulunacak ve 34 binden fazla yeni iş fırsatı sağlaması bekleniyor.

Çevreyle Uyumlu Sürdürülebilir Şehirler

Söz konusu projenin Suudi Mimarisi Tasarım Rehberi Yüksek Komitesi Başkanlığı görevini üstlenen Veliaht Prens bin Selman, bu girişimin ülkenin yerel tabiatıyla uyumlu olan, geleneksel mimari tarzları modern yöntemlerle birleştirerek sürdürülebilir kentsel şehirler geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ekonomik Büyüme ve Turizm

Bin Selman, "Suudi Mimarlık Haritası, şehirlerin çekiciliğini artırarak dolaylı ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak. Bu, ziyaretçi ve turist sayısında artışa yol açacak, turizm, misafirperverlik ve inşaatla ilgili sektörlerin büyümesini destekleyecektir. Ayrıca şehirlerimizin ve topluluklarımızın geliştiği bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Mimari Stil ve Uygulama Alanları

Suudi Mimarlık Haritası, ülkenin idari bölünmesine bağlı olmaksızın, ilham aldığı bölgenin coğrafi, doğal ve kültürel özelliklerini yansıtan 19 mimari üslubu içermektedir. Her bir stil, nesiller boyunca aktarılan yapı desenlerini yansıtan kentsel ve tarihi çalışmalara dayanarak belirlenmiştir.

Tasarım yönergeleri, büyük kamu projeleri ve ticari binalarla başlayarak uygulanacak ve ilk etapta El-Ahsa, Taif, Mekke-i Mükerreme ve Abha gibi şehirlerde hayata geçirilecektir.