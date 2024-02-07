Suudi Arabistan, ABD'ye rağmen kapılarına kapattı

Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 'olumlu geri dönüşler' aldıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına bağlı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmadığı, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının durdurulmadığı ve İsrail işgal güçlerinin tümünün Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkinin olmayacağı yönündeki sabit tutumunu ABD yönetimine bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, ABD'nin liderliğinde İbrahim Anlaşmaları'yla Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerini normalleştirdi. İsrail, 7 Ekim'de Suudi Arabistan'la da tarihi bir anlaşma yapmaya hazırlanıyordu. Fakat savaş çıkınca, bütün dengeler bozuldu. Al Jazeera, 'Suudi Arabistan, Filistin devleti kurulmadan İsraille ilişki kurmuyor' başlığıyla haber yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN İSRAİL'LE NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN ŞARTINI BELİRTTİ

Filistin halkının haklarını kazanması ve herkesin adil ve kapsamlı bir barışa kavuşması için 1967 sınırlarında, Doğu Kudüs'ü başkent olarak tanıyan Filistin Devleti'nin tanınması gerektiği çağrısı yapıldı. Bu çağrı, özellikle Filistin'i henüz tanımamış olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve uluslararası topluma yönelikti.

Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün gazetecilere "olumlu geri dönüşler" aldıklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmadan önce 7 Ekim 2023'te, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme süreci iyi gidiyordu. Fakat Filistin meselesi, iki tarafın arasındaki "en büyük sorun" olarak ortaya çıktı.