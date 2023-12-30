Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi: Fenerbahçe ve Galatasaray suçlu!

Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da ertelendi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tişört ve 100. yıl koreografisine izin vermeyen Suudiler, iki takımı da kızdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray, maçı protesto ederek ortak bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin iki büyük futbol kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesine tepki gösterdi. Suudi yetkililerin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tişört ve 100. yıl koreografisine izin vermemesi, iki takımı da kızdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray, maçı protesto ederek ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk'e saygısızlık eden hiçbir ülke veya kurumla işbirliği yapmayacağız. Bu maçı oynamayı reddediyoruz. Atatürk'ün izindeyiz ve onun değerlerini savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Suudi Arabistan'da ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili Suudi Arabistan'dan ilk resmi açıklama yapıldı. Suudi Arabistan'dan ilk resmi açıklama geldi. Süper Kupa maçının düzenleyicisi olan Riyadh Season, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye ile yakın ilişkilerden duyulan gurur vurgulanırken, maçın uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını bekledikleri belirtildi.

Süper Kupa maçının düzenleyicisi olan Riyadh Season, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:



"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz…

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk.

Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldü. Uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladık."