Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 6 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması

6 Milyar Dolar Değerinde Yatırım

Suudi Arabistan ile Suriye, tarihi bir adım atarak 6 milyar dolar değerinde 44 yatırım anlaşması imzalayacak. Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, bu anlaşmaların Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleşeceğini duyurdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

Mustafa, Şam’da düzenlenen basın toplantısında, forumun “Yeni Suriye” vizyonuyla ilk kez bu ölçekte gerçekleştirildiğini vurguladı. Amacın yalnızca kar elde etmek değil, aynı zamanda kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir yatırımlar çekmek olduğunu belirtti.

İstihdam Fırsatları

Bakan Mustafa, imzalanacak anlaşmaların doğrudan 50 bin, dolaylı olarak ise 150 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Anlaşmalar, bankacılık, inşaat ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörleri kapsayacak ve hem kamu hem özel sektörü içine alacak.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Mustafa, Suriye'nin yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla yasal altyapının yeniden güncellendiğini ifade etti. Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin tarihi ve dostane bağlara dayandığını belirterek, Suudi Arabistan'ın bölgesel ve küresel düzeydeki etkisine dikkat çekti.

Yeni Fırsatlar

“Yeni Suriye, onlarca yıl süren baskı ve yolsuzluğun ardından şimdi büyük yatırım fırsatları sunuyor.” diyen Mustafa, dünyaya Suriye’nin güvenli bir yatırımcı ülkesi olduğunu göstermek için kararlılıklarını yineledi. Ayrıca, kardeş ülkelerin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, başkent Şam’da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, başkent Şam’da bir otelde basın toplantısı düzenledi.