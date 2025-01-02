Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan Suriye İçin Önemli Mesaj: İstikrar ve Kalkınma Zamanı Geldi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan Suriye Mesajı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Suriye'deki Geçici Hükümet'ten bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Suriye'nin istikrar ve kalkınma zamanının geldiğini vurguladı.

Riyad'daki Görüşmeler

Bakan Bin Selman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Riyad'da Suriye'deki Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmenin Önemi

Bin Selman, Suriye'deki yeni yönetim yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra kardeş Suriye halkının beklentilerini karşılayacak siyasi geçiş sürecini destekleme olanaklarını ele aldık. Suriyeli kardeşlerimiz uzun yıllar boyunca süren savaş nedeniyle yıkım ve zorlu yaşam koşullarına maruz kaldı. Suriye'nin istikrar ve kalkınma zamanı geldi."

Heyetin Riyad Ziyareti

Suriye'deki Geçici Hükümetin yetkilileri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine dün Riyad'a gitmişti.