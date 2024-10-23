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Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Orta Doğu'yu Değerlendirdi

Faysal bin Ferhan ve Antony Blinken, Gazze ile Lübnan'daki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:29
Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Orta Doğu'yu Değerlendirdi

Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Orta Doğu'yu Değerlendirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki gidişat hakkında istişarede bulundu.

İki bakan, Riyad'da bir araya gelerek, Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler üzerinde durdu. Özellikle Gazze ve Lübnan'daki durumu ve bu konudaki önleyici çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgeyi 11. kez ziyaret etmektedir. Bu ziyaretin öncesinde İsrail’i de ziyaret etmişti.

Son raporlara göre, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylarda yaklaşık 42 bin 792 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu ölümlerin arasında 17 binden fazla çocuk ve 11 bin 378 kadın yer alıyor. Ayrıca, 100 binden fazla kişi de yaralanmış durumda.

Yıkımın sürdüğü bölgede, hala enkaz altında onlarca insan olduğu bildirilirken, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak büyük zarar görmektedir.

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