Suudi Arabistan ve İngiltere'den Suriye'ye Destek Çağrısı

Suudi Arabistan ve İngiltere, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki devlet kurumlarının korunması ve halkın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İki ülkenin ortak açıklaması, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Suudi Arabistan'a yaptığı 4 günlük ziyaretin ardından geldi.

Açıklamada, "Suriye meselesine ilişkin olarak, iki tarafın Suriye halkının güvenliğinin sağlanması, akan kanın durdurulması ve Suriye devletinin kurum ve yeteneklerinin korunması için her türlü olumlu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladığı" belirtildi.

Her iki ülke, uluslararası topluma Suriye halkının yanında durma, onlarla işbirliği yapma ve bu önemli aşamada acıların üstesinden gelmelerine yardımcı olma çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair de açıklamalarda bulunan iki ülke, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve burada rehin tutulan İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, taraflar Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı uyarınca siyasi bir çözüme ulaşmanın önemine dikkat çekti.