Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Almanya Cumhurbaşkanı Riyad'da Görüştü

Steinmeier ve Bin Selman Riyad'da Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda bir araya geldi. Bu önemli görüşme, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bir platform sağladı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, görüşmede taraflar, mevcut bölgesel ve uluslararası durumu değerlendirdi. Ayrıca, bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmalara dair bilgi alışverişinde bulundular.

İkilinin İlişkileri Geliştirme Çabaları

Steinmeier ve Bin Selman, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarını da masaya yatırdı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın bu resmi ziyareti, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan daha geniş bir ziyaretler dizisinin ilk adımını oluşturuyor.