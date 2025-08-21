DOLAR
Swinney: Netanyahu'nun Gazze Eylemleri 'Soykırım' — Yaptırım Çağrısı

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Netanyahu'nun Gazze eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirip İngiltere'den yaptırım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:02
Swinney: Netanyahu'nun Gazze Eylemleri 'Soykırım'

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek, karadan işgalin durumu daha da ağırlaştırdığını açıkladı.

Bu açıklamayı ABD merkezli X platformundaki hesabından yapan Swinney, Netanyahu'nun Gazze'deki eylemleri soykırım anlamına gelmektedir ve Gazze şehrinin karadan işgali bunu daha da şiddetlendirmektedir. değerlendirmesinde bulundu.

Swinney, dünyanın Gazze'deki durumu görmezden gelemeyeceğini belirterek, Bunu durdurmak için ciddi ve acil eyleme ihtiyacımız var. İngiliz hükümeti parlamentoyu geri çağırmalı, İsrail'e yaptırım uygulamalı ve tüm silah satışlarını derhal durdurmalı. çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 20 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmişti; ancak İsrail'den teklifle ilgili yanıt gelmemişti.

