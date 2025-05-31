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Tacikistan'da Buzulların Korunması Konferansı Tamamlandı

Tacikistan'daki Buzulların Korunması Konferansı'nın kapanış oturumunda, iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliği çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:31
Tacikistan'da Buzulların Korunması Konferansı Tamamlandı

Tacikistan'da Buzulların Korunması Konferansı Tamamlandı

Tacikistan, 29 Mayıs'ta başkent Duşanbe'de düzenlediği "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ın kapanış oturumunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uluslararası etkinlik, buzulların korunması konusunda küresel işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başbakan Rasulzoda'dan Önemli Mesajlar

Kapanış oturumunda konuşan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, konferansa katılan tüm delegelere teşekkür etti. Buzulların korunmasının, sosyoekonomik kalkınma ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Üç gün boyunca süren etkinliğin, Duşanbe'nin fikir alışverişi ve bilimsel işbirliği için global bir platform işlevi gördüğünü belirten Rasulzoda, konferans kapsamındaki panellerin ve kültürel etkinliklerin, buzulların korunmasına dair farkındalığı artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Küresel İşbirliği ve Gelecek Vaatleri

Rasulzoda, iklim değişikliğinin en ciddi sonuçları arasında yer alan buzul erimesiyle mücadelede küresel işbirliğini güçlendirmenin önemine değindi. Program boyunca, paylaşılan öneriler ve taahhütlerin gelecek için umut verici olduğunu belirtti. Konferans sonunda, "Duşanbe Bildirisi" adı verilen nihai belgenin gözden geçirilip onaylanacağını açıkladı.

Oturumda ayrıca, konferansın tematik panellerinde elde edilen sonuçlar katılımcılar tarafından sunuldu ve buzul korumasına yönelik somut öneriler paylaşıldı.

Konferansın Amaçları ve Gelecek Perspektifi

"Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", Tacikistan hükümetinin öncülüğünde, küresel ekolojik dengenin korunması ve suyla ilgili meselelerin çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendi. Konferansta, buzulların korunmasının sosyal kalkınma üzerindeki etkisi ve buzul erimesinin yaratacağı risklerin azaltılması gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Aralık 2022'de 2025 yılına "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı (IYGP)" statüsü vermesi, bu önemli konunun uluslararası düzeydeki önemini bir kez daha pekiştirmiştir.

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası...

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ın kapanış oturumu düzenlendi. Tacikistan hükümetinin girişimiyle başkent Duşanbe'de 29 Mayıs'ta başlayan konferansta son gün oturumları ve panelleri gerçekleştirildi. Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda (sağda) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo (solda), konferansın kapanış oturumunda konuşarak etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası...

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ın kapanış oturumu düzenlendi. Tacikistan hükümetinin girişimiyle başkent Duşanbe'de 29 Mayıs'ta başlayan konferansta son gün oturumları ve panelleri gerçekleştirildi. Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda (sağda) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo (solda), konferansın kapanış oturumunda konuşarak etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

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