Taha Akgül'ün Dedesi Abdullah Akgül Sivas'ta Defnedildi

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta toprağa verildi. 88 yaşındaki Akgül, Sivas Medicana Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; cenaze Ay Yıldız Camisi'nde kılındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:11
Cenaze Törenine Aile ve Spor Camiası Katıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül'ün naaşı Sivas'ta defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren 88 yaşındaki Abdullah Akgül'ün cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Akgül'ün aile ve yakınlarının yanı sıra Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün (sol 5) dedesi Abdullah Akgül'ün naaşı Sivas'ta defnedildi.

