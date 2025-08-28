Taha Akgül'ün Dedesi Abdullah Akgül Sivas'ta Defnedildi

Cenaze Törenine Aile ve Spor Camiası Katıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül'ün naaşı Sivas'ta defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren 88 yaşındaki Abdullah Akgül'ün cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Akgül'ün aile ve yakınlarının yanı sıra Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün (sol 5) dedesi Abdullah Akgül'ün naaşı Sivas'ta defnedildi.