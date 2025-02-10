Tahran'da 46. Devrim Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da Devrim Kutlamaları

İran'ın başkenti Tahran'da 1979'da gerçekleştirilen devrimin 46. yıldönümü kutlamaları büyük bir coşkuyla yapıldı. İnkilap Meydanı başta olmak üzere çeşitli güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren on binlerce kişi toplandı.

Yürüyüş ve Sloganlar

Belirlenen güzergahlardan Azadi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu İranlılar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Füze ve Uydu Sergisi

Yürüyüş güzergahları boyunca, özellikle İnkilap ve Azadi caddeleri'nde yerli üretim füze ve uydular sergilendi.

İsrail Bayrağı ve Diğer Semboller

Yürüyüş sırasında, çiğnenmesi için yere İsrail bayrağı serilirken, sokaklarda İran bayraklarının yanı sıra Filistin ve Yemen bayrakları ile Lübnan Hizbullahı ve Haşdi Şabi'nin flamaları dalgalandırıldı.

Yürüyüş Sonrası Konuşmalar

Azadi Meydanı'nda sonlanan yürüyüş sonrasında üst düzey yetkililer konuşmalar yaptı ve devrim ruhunu yücelten mesajlar verildi.

Suriye'nin Hama ilinde yaşayan Hristiyanlar, Esed rejimi güçlerinin Şubat 1982'deki katliamda Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmadan herkesi hedef aldığını belirtti. Baas rejimi güçleri, Şubat 1982'de Hama'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatını bahane ederek işlediği katliamda Hristiyanları da hedef aldı. 26 gün süren katliamda sayıları 5 ile 10 bin arası tahmin edilen Hristiyanlara ait birçok ev, iş yeri ve ibadethane zarar gördü. Belirlenen güzergahlardan Azadi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu İranlılar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Suriye'nin Hama ilinde yaşayan Hristiyanlar, Esed rejimi güçlerinin Şubat 1982'deki katliamda Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmadan herkesi hedef aldığını belirtti. Baas rejimi güçleri, Şubat 1982'de Hama'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatını bahane ederek işlediği katliamda Hristiyanları da hedef aldı. 26 gün süren katliamda sayıları 5 ile 10 bin arası tahmin edilen Hristiyanlara ait birçok ev, iş yeri ve ibadethane zarar gördü. Belirlenen güzergahlardan Azadi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu İranlılar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.