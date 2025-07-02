Tahran'da İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

Tahran'da Anma Töreni Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bilim insanları, siviller ve üst düzey yetkililer için anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Büyük Musalla Camiinde Toplandılar

Büyük Musalla Camiinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ve Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsiniejei gibi üst düzey hükümet yetkilileri katıldı. Ayrıca halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Musevi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur gibi askeri üst düzey isimler de yer aldı.

Meclis Başkanı Kalibaf'tan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Meclis Başkanı Kalibaf, saldırıların nükleer görüşmeler sürerken gerçekleştiğine dikkat çekti. "Biz görüşürken ve müzakere ederken, aynı müzakere masasından suç ve ihanet işlediler ve milletimize saldırdılar" diyerek, düşmanın halkın ihanet edeceğini düşündüğünü ancak halkın bir araya gelerek düşmanlara karşı durduğunu vurguladı.

Unutulmaz Anlar ve Mersiyeler

Etkinlikte İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin kızı da bir konuşma gerçekleştirerek duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Mersiyelerin okunduğu ve duaların yapıldığı bu anma töreni, kayıpların unutturulmayacağı mesajını verdi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bilim insanları, siviller ve üst düzey yetkililer için anma töreni düzenlendi. Büyük Musalla Camiinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağ 2), Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsiniejei dahil üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bilim insanları, siviller ve üst düzey yetkililer için anma töreni düzenlendi. Büyük Musalla Camiinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağ 2), Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsiniejei dahil üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.