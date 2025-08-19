Tahran'da 'Kadınların Sözleriyle' Sergisi — 121'den Fazla Eser Çağdaş Sanat Müzesi'nde

Tahran'da 'Kadınların Sözleriyle' Sergisi Açıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi, İranlı kadın sanatçıların üretimlerini bir araya getiren 'Kadınların Sözleriyle' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 121'den fazla sanat eseri ziyaretçilerle buluşuyor ve kadın sanatçıların yaratıcı dünyası ile seslerini görünür kılıyor.

Serginin Tematik Yapısı

Sergi, sanat ve toplumsal cinsiyet ekseninde kurgulanmış tematik bloklar halinde düzenleniyor. Sunulan başlıca temalar arasında çığır açan kişilikler, portreler, soyutlama, doğa ve manzaralar, gündelik yaşam, neo-gelenekselcilik ve toplumsal katılım yer alıyor. Eserler; resim, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı disiplinleri kapsayarak çeşitlilik sergiliyor.

Ziyaretçilere Ne Sunuyor?

Ziyaretçiler, her odada gelenek ve modernite, kişisel hafıza ve kolektif tarih, toplumsal kısıtlamalar ve sınırsız yaratıcılık arasında kurulan diyaloglarla karşılaşıyor. Bu kurgu, hem bireysel anlatıları hem de toplumsal temaları bir arada okuma imkânı sunuyor.

Sergi, sanatseverlerin ziyaretine açık olup gösterim süresi 22 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.