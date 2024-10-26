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Tahran'da Patlama Sesleri: Detaylar Ortaya Çıkıyor

Tahran'da duyulan patlama sesleri ve açıklamalar üzerine gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 03:01
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 03:01
Tahran'da Patlama Sesleri: Detaylar Ortaya Çıkıyor

Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu

İran'ın Tahran kentinde bazı patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi haber ajansı Fars, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." açıklamasını yaptı.

Devlet Televizyonu Onayladı

İran devlet televizyonu, başkentte yaşanan patlama sesleriyle ilgili haberleri doğruladı. Patlamanın kaynağının henüz belirlenmediği, ancak bazı seslerin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği bilgisi verildi.

Sosyal Medya Paylaşımları İnceleniyor

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, olay hakkında daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde geleceğini belirtti. Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum olmadığını aktardı. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bazı patlamaya dair görüntülerin eski olduğu belirlendi; bu görüntülerin bu gece yaşanan olaylarla ilgili olmadığı kaydedildi.

Petrol Rafinerisi Durumda Değişiklik Yok

Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden görüntüler paylaşarak, burada herhangi bir patlama olmadığını duyurdu. Yetkililerden konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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