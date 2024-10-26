Tahran'da Patlama Sesleri ve Medyada Son Gelişmeler

Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu

İran'ın yarı resmi haber kuruluşu Fars, başkent Tahran'dan önemli bir gelişmeyi duyurdu. Birkaç dakika önce şehirde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Devlet Televizyonu da Doğruladı

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran devlet televizyonu da Tahran'daki patlama sesleri ile ilgili haberleri onayladı. Ancak patlamanın kaynağı hakkında henüz kesin bir bilgi verilmediği ifade edildi. Patişah Sesinin Bilinmezliği

Olayla ilgili detaylar ve patlamanın sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça güncellemeler yapılacaktır.