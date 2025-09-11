Tahran'da UAEA Anlaşması Protestosu: Göstericiler Denetimleri Reddetti

Tahran'da UAEA ile Anlaşma Protesto Edildi

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşma, başkent Tahran'da bir grup tarafından tepkiye yol açtı.

Protestonun ayrıntıları

Filistin Caddesi üzerindeki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde akşam saatlerinde toplanan onlarca kişi, ellerinde İran bayraklarıyla UAEA müfettişlerinin İran'a girişinin engellenmesini talep etti. Göstericiler, UAEA'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili denetimlerde bağımsız hareket etmediğini savunarak, denetimlerin yeniden başlamasının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirten sloganlar attı.

Protestocuların okuduğu basın bildirisinde Ali Laricani'ye hitaben şu ifadelere yer verildi: 'Sayın Laricani, İsrail sizin adınızı da ikincil suikastlar listesine eklemedi mi? Aynı düşman, hiçbir noktanın onlar için kırmızı çizgi olmadığını göstermek için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin resmi toplantı yerini hedef almadı mı? Böyle bir sicile sahipken, ülkenin kapılarını düşman piyadesine tekrar açmayı nasıl düşünüyorsunuz? Diplomatik bir kimliğe sahip olsalar da aslında casusluk yapan müfettişler, nükleer tesislere tekrar girecek ve yarın saldırı planınıza hatta suikastınıza dönüşebilecek aynı bilgileri alacaklar.'

Gösteri daha sonra olaysız sona erdi.

Yetkililerin açıklamaları

İran ile UAEA arasında varılan anlaşma, Haziran ayında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını öngörüyor. Anlaşma, Mısır'da Abbas Erakçi ile Rafael Grossi arasındaki görüşmenin ardından imzalandı.

Rafael Grossi, saldırıya uğrayan tesislerin de denetime açılacağını ifade ederken, Abbas Erakçi ise şu anda Buşehr dışındaki tesislerde denetime izin vermediklerini ve kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından verileceğini duyurdu. Erakçi ayrıca ülkeye yönelik herhangi bir 'düşmanca eylem' veya BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde anlaşmanın geçersiz olacağını bildirdi.

Meclideki tepkiler

Meclisteki bazı muhafazakar milletvekilleri, anlaşmanın Haziran'daki saldırılar sonrasında Meclisin çıkardığı ve UAEA ile işbirliğini askıya alan yasaya aykırı olduğunu savunuyor.