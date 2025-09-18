Tajani: Gazze ve Batı Şeria Tutumları Nedeniyle İsrailli Bakanlara Yaptırım Desteği

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Gazze hakkında yaptığı açıklamaları kınadıklarını ve Gazze ile Batı Şeria konusunda kabul edilemez tutum sergileyen İsrailli bakanlara yönelik daha fazla yaptırımı desteklediklerini söyledi.

Senato oturumunda sert tepki

Tajani, Senato’daki "bakanlara sorular" oturumunda muhalefetin Gazze ile ilgili sorularını yanıtlarken, Gazze'nin işgali, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı gibi her türlü fikre karşı olduklarını vurguladı. Tajani, Smotrich için "Gazze Şeridi’ni gayrimenkul açısından altın madeni olarak tanımladığı açıklamasını kınıyoruz" ifadesini kullandı ve "Gazze’de yaşananlar kabul edilemez bir trajedidir. Bu katliam derhal sona ermelidir." dedi.

Hükümet içi koordinasyon ve Netanyahu eleştirisi

Tajani, konuyu bu sabah Başbakan Giorgia Meloni ile görüştüğünü belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin tercihleri, uzun zamandır orantılı tepkinin sınırlarını aşmış ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmiştir." dedi.

AB yaptırımları ve Almanya ile eşgüdüm

Tajani, Avrupa Birliği Komisyonu’nun üye ülkelere sunacağı yaptırım önerileri kapsamında, "biz Hamas'a karşı her yeni tedbiri kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, "şiddet yanlısı yerleşimcilere ve hem Gazze hem de Batı Şeria konusunda kabul edilemez tutum sergileyen bakanlara yönelik yeni yaptırımlardan yanayız" dedi.

AB'nin önerilerini değerlendirirken Almanya ile yakın temas içinde olduklarını söyleyen Tajani, yeni ticari yaptırımların İsrail toplumunun çok etnikli yapısına, özellikle Arap ve Dürzi bileşenlere zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Tajani, bu kapsamda Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de görüştüğünü aktardı.

İç siyasi tepkiler ve parlamento gerilimi

Muhalefet partileri Demokratik Parti (PD) ve M5S, Tajani ve hükümeti İsrail’e karşı net bir tavır almamakla ağır şekilde eleştirdi. Alt kanat Temsilciler Meclisi’nde M5S ve PD’li vekiller, hükümeti Gazze’de yaşananları durdurmak için almayı planladıkları önlemleri açıklamaya çağırdı; muhalefet, bu konuda açıklama gelene dek meclisin çalışmalarına izin vermeyeceklerini bildirdi.

M5S’den Senatör Alessandra Maiorino’nun İsrail askerlerinin İtalya’da tatil yapmasına ilişkin eleştirisine karşılık Tajani, hükümetin Yahudi topluluklarını korumak için gözetim ve önleme mekanizmalarını güçlendirmek üzere harekete geçtiğini belirtti ve "İsrailli vatandaşların İtalya’daki varlığına ilişkin özel anlaşmalar mevcut değildir" ifadesini kullandı.

Filistin'in tanınması konusundaki tutum

Tajani, şu dönemde Filistin'i tanımanın fayda getirmeyeceğini öne sürdüğünü belirtti ve bu konuda hükümetin mevcut yaklaşımını koruduğunu söyledi.