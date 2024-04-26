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Taksim bombacısı için karar verildi: 7 kez ağır müebbet

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili karar verildi. Saldırgan Ahlam Albashir için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle ve 1794 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:13
Taksim bombacısı için karar verildi: 7 kez ağır müebbet

13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine ve 100’e yakın kişinin yaralanmasına neden olan bombalı terör saldırısında mahkeme kararını verdi. Buna göre saldırgan Ahlam Albashir, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle ve 1794 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma, 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Sanık Ahlam Albashir ve olayla ilgili diğer 4 tutukluyu mahkemeye jandarma getirdi. Diğer tutuklular ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sanıkların ifadesi

Ahlam Albashir’ın saklandığı evin sahiplerinden Fatma Berkel, sanık Albashir ile sadece bir kez diyaloğa geçtiğini ve kendisiyle alakası olmadığını söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanık Ferhat Habeş ise PKK ile bir alakasının olmadığını ifade etti.

Taksici Ahmet Carkes ise korsan taksici olarak iş yaptığını, Ahlam Albashir’in kimsesi olmadığını söylemesi üzerine kendisini Esenler’den konaklayacağı eve kadar götürdüğünü ve kimseyle bir alakası olmadığını belirtti.

Bir başka sanık olan Ammar Jarkes ise “suçlu olsaydım emniyete kendim gitmezdim” ifadeleri ile kendini savundu. Sanık, göçmen kaçakçılığı suçunu kabul ettiğini ancak diğer suçlamaları reddettiğini söyledi.

Karar açıklandı

Ahlam Albashir ise kendini savunmayacağını ve suçlamaları kabul ettiğini itiraf etti. Diğer sanıklar için “Hiçbir şeyle ilgileri yok. Kimsem olmadığı için bana yardım ettiler” ifadelerini kullanan Albashir, mahkeme başkanı ile baş başa konuşmak istedi.

Mahkeme, sanık Ahlam Albashir için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet 1794 yıl hapis cezası ve 22 bin TL adli para cezası verdi. Diğer 5 sanık ile Albashir’in tutukluluğun devam etmesine ve 4 sanığın ise tahliyesine karar verdi.

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