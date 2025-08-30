DOLAR
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı Töreni

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan çelenk sundu; tören İstiklal Marşı ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:12
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda İstanbul Valiliğince tören düzenlendi. Törende, Cumhuriyetin kazanımları anıldı ve anıta çelenkler sunuldu.

Törene katılan yetkililer

Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlikte ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, kaymakamlar, baro temsilcileri, dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Sivil toplum ve siyasi katılım

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu, katılımcılar milli birlik ve beraberlik vurgusuyla törene destek verdi.

Törenin kapanışı

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

