DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.894,57 -0,73%
BITCOIN
3.938.320,77 -0,77%

Talas 5.0: Talas Belediyesi'nde Kurumsal Dönüşüm Masterclass'ı Tamamlandı

Talas 5.0 Masterclass'ın üçüncü ve son oturumu meclis salonunda tamamlandı; strateji yönetimi, kurumsal kapasite ve dijital dönüşüm hedefleri güçlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:15
Talas 5.0: Talas Belediyesi'nde Kurumsal Dönüşüm Masterclass'ı Tamamlandı

Talas 5.0 Masterclass'ın Üçüncü ve Son Oturumu Tamamlandı

Talas Belediyesi'nde kurumsal dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen Talas 5.0 Masterclass eğitim programının üçüncü ve son oturumu, meclis salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, şefler ve ilgili personel katıldı. Buluşma, belediyenin geleceğe dönük stratejik adımları açısından önemli bir aşamayı tamamladı.

Eğitimde Strateji Yönetiminin Önemi

Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişim programının koordinatörü ve teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, üç haftalık sürecin son oturumunda strateji yönetiminin belediye çalışmalarındaki önemine vurgu yaptı. Hamurcu, geçen haftaki oturumda strateji geliştirme yöntemleri, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle değerlendirmesi üzerine durduklarını hatırlatarak şunları söyledi;

"Bu hafta oturumlarımızın üçüncüsünü tamamlıyoruz. Geçen hafta strateji, strateji yönetimi, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle üzerine konuşmuştuk. Yaptığımız analizleri sizlerle birim olarak paylaşacağız. Strateji bir tahmin oyunu değil, bir mühendisliktir. Bunun sahada nasıl uygulanacağını ve Talas 5.0 vizyonunu kurumumuza nasıl entegre edeceğimizi anlatacağız. Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişimi geliştirmek adına bize bu fırsatı sunduğu ve kurum adına böyle vizyoner bir projeyi başlattığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Yalçın: "Dünya vatandaşı olmanın gereğini yerine getirmeliyiz"

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın de konuşmasında eğitimin kuruma sağlayacağı katkılara dikkat çekti ve bilgiye erişimin gücünü vurguladı. Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bu eğitimin şüphesiz iş hayatımıza katkısı olacaktır. Ama biz dünya vatandaşı olmanın bir parça gerekliliğini yapıp yakalayabilirsek bu eğitimi başarılı sayarız. Ahmet Bey’e bu sistemi bize anlatması için teklif etmiştim. Bu nedenle sizlerle buluşturduk. İnşallah sonuçta iyi şeyler olacak. Güçlü olmak için bilgiye ulaşmak gerekli. Bunu sağlamak için böyle bir ortam oluşmasından dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyor, başarılar diliyorum" dedi.

Üç haftalık eğitim programı, Talas Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini güçlendirme ve dijital dönüşüm vizyonuna ivme kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir deneyim sundu. Belediyenin, Talas 5.0 vizyonunu kurumsal işleyişe entegre etmek için eğitim ve uygulama süreçlerini devam ettireceği belirtildi.

TALAS BELEDİYESİ’NDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VİZYONU KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN TALAS 5.0 MASTERCLASS...

TALAS BELEDİYESİ’NDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VİZYONU KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN TALAS 5.0 MASTERCLASS EĞİTİM PROGRAMININ ÜÇÜNCÜ VE SON OTURUMU, MECLİS SALONUNDA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TALAS BELEDİYESİ’NDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VİZYONU KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN TALAS 5.0 MASTERCLASS...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Geri Giden Otomobil Dükkanın Camına Girdi
4
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
5
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü
6
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı
7
Patnos İyilik Elçileri Derneği, Sobadan Yanan Aileye Destek Başlattı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda