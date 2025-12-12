Talas 5.0: Talas Belediyesi'nde Kurumsal Dönüşüm Masterclass'ı Tamamlandı

Talas 5.0 Masterclass'ın Üçüncü ve Son Oturumu Tamamlandı

Talas Belediyesi'nde kurumsal dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen Talas 5.0 Masterclass eğitim programının üçüncü ve son oturumu, meclis salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, şefler ve ilgili personel katıldı. Buluşma, belediyenin geleceğe dönük stratejik adımları açısından önemli bir aşamayı tamamladı.

Eğitimde Strateji Yönetiminin Önemi

Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişim programının koordinatörü ve teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, üç haftalık sürecin son oturumunda strateji yönetiminin belediye çalışmalarındaki önemine vurgu yaptı. Hamurcu, geçen haftaki oturumda strateji geliştirme yöntemleri, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle değerlendirmesi üzerine durduklarını hatırlatarak şunları söyledi;

"Bu hafta oturumlarımızın üçüncüsünü tamamlıyoruz. Geçen hafta strateji, strateji yönetimi, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle üzerine konuşmuştuk. Yaptığımız analizleri sizlerle birim olarak paylaşacağız. Strateji bir tahmin oyunu değil, bir mühendisliktir. Bunun sahada nasıl uygulanacağını ve Talas 5.0 vizyonunu kurumumuza nasıl entegre edeceğimizi anlatacağız. Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişimi geliştirmek adına bize bu fırsatı sunduğu ve kurum adına böyle vizyoner bir projeyi başlattığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Yalçın: "Dünya vatandaşı olmanın gereğini yerine getirmeliyiz"

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın de konuşmasında eğitimin kuruma sağlayacağı katkılara dikkat çekti ve bilgiye erişimin gücünü vurguladı. Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bu eğitimin şüphesiz iş hayatımıza katkısı olacaktır. Ama biz dünya vatandaşı olmanın bir parça gerekliliğini yapıp yakalayabilirsek bu eğitimi başarılı sayarız. Ahmet Bey’e bu sistemi bize anlatması için teklif etmiştim. Bu nedenle sizlerle buluşturduk. İnşallah sonuçta iyi şeyler olacak. Güçlü olmak için bilgiye ulaşmak gerekli. Bunu sağlamak için böyle bir ortam oluşmasından dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyor, başarılar diliyorum" dedi.

Üç haftalık eğitim programı, Talas Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini güçlendirme ve dijital dönüşüm vizyonuna ivme kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir deneyim sundu. Belediyenin, Talas 5.0 vizyonunu kurumsal işleyişe entegre etmek için eğitim ve uygulama süreçlerini devam ettireceği belirtildi.

