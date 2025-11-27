Talas Belediyesi: 2025 İkinci Dönem Vergi Ödemeleri İçin Vezneler Hafta Sonu Açık

Talas Belediyesi'nde 2025 ikinci dönem vergi ödemelerinde kolaylık

Talas Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı ikinci dönem taksit ödemelerinin sürdüğünü duyurdu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söz konusu vergilerin ikinci taksitleri için son ödeme tarihinin 1 Aralık 2025 Pazartesi olduğunu belirterek vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyardı.

Ödeme noktaları ve yöntemleri

Başkan Yalçın, ödemelerin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanı'nda bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Veznelerden nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabileceği gibi, ödemeler internet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İnternet ödemesi için mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak "ödeme işlemleri" menüsünü tıklamaları gerektiği vurgulandı.

Veznelerde mesai düzenlemesi

Vezne önlerinde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre vezneler hafta içi 08.00-19.00 saatleri arasında; hafta sonları ise 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Mevlana Meydanı'nda ödeme kolaylığı

Mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak için Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. Bu vezne hafta içi 13.30-19.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Online bildirim ve rayiç belgesi

Talas Belediyesi internet sayfasında yapılan yeni düzenlemelerle vatandaşlar belediyeye gelmeden de işlemlerini tamamlayabilecek. Mükellefler "E-Emlak Vergisi Bildirim" ve "E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi" sekmeleri üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekler.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere teşekkür etti ve ödemelerde son güne kalınmaması çağrısını yineledi.

