Talas Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Körebe' Çocuk Tiyatrosu

Talas Belediyesi'nin karne hediyesi çocuk tiyatrosu Körebe başladı; Başkan Mustafa Yalçın çocuklara mesaj verdi. "Garfield Trafikte" 28 Ocak Çarşamba 14.00'te.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:04
Talas Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Körebe' Çocuk Tiyatrosu

Talas Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Körebe' Çocuk Tiyatrosu

Etkinlikten notlar

Talas Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği Başkan Amca’dan Karne Hediyesi-Çocuk Tiyatrosu serisi, Körebe adlı oyunla başladı. Oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi; açılışta konuşan Mustafa Yalçın çocuklara sevgi ve öğretici mesajlar verdi.

Konuşmasına çocukların yarıyıl tatilini kutlayarak başlayan Başkan Yalçın; "Bugün Talas Belediyemizin bir etkinliği olarak hep birlikte Körebe oyununu izleyeceğiz. Öncelikle hepinize iyi bir tatil diliyorum. Kış mevsimindeyiz, karın tadını çıkarın ama üşütmeden, dikkatli olun" ifadelerini kullandı. Yalçın, aile bağlarının önemine vurgu yaparak çocuklara anne ve babalarının sözünü dinlemenin kıymetini hatırlattı.

Başkan Yalçın, çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğuna dikkat çekerek "Sizler anneniz ve babanız için çok kıymetlisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Öğretmenleriniz ve devlet büyüklerimiz için de çok kıymetlisiniz. Bu kıymetin farkına varmanız için gelin kendinizi bir alkışlayın" dedi; salon samimi anlara sahne oldu.

Öğretmen kökenli bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Yalçın, masal ve tiyatronun çocuk gelişimindeki rolünü şöyle özetledi: "Bu oyunlardan güvenmeyi, ilişkilerimizi düzenlemeyi ve anne babamızın sözünü dinlemenin önemini öğreniyoruz. O yüzden bu tür tiyatro oyunlarını çok kıymetli buluyorum". Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, etkinliğe çocuklarını getiren ailelere de şükranlarını sundu ve konuşmasını "Hepinize sağlıklar ve iyi eğlenceler diliyorum" diyerek tamamladı.

Talas Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukların hem eğlenip hem öğrenmesini hedefleyerek yarıyıl tatiline renk katmaya devam ediyor.

Program kapsamındaki ikinci gösteri olan "Garfield Trafikte" tiyatrosu 28 Ocak Çarşamba saat 14.00'te yine KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE...

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE HEDİYESİ-ÇOCUK TİYATROSU' ETKİNLİKLERİ, KÖREBE ADLI OYUNLA BAŞLADI.

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAYMEK 2025’te 47 Yeni Kursla Eğitim Yelpazesini Genişletti
2
Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı: 508 Metrede Rekor
3
Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor
4
Bursa Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi
5
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
6
Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı: Gastronomi ve Sosyal Hayata Canlılık
7
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları