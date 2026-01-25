Talas Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Körebe' Çocuk Tiyatrosu

Etkinlikten notlar

Talas Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği Başkan Amca’dan Karne Hediyesi-Çocuk Tiyatrosu serisi, Körebe adlı oyunla başladı. Oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi; açılışta konuşan Mustafa Yalçın çocuklara sevgi ve öğretici mesajlar verdi.

Konuşmasına çocukların yarıyıl tatilini kutlayarak başlayan Başkan Yalçın; "Bugün Talas Belediyemizin bir etkinliği olarak hep birlikte Körebe oyununu izleyeceğiz. Öncelikle hepinize iyi bir tatil diliyorum. Kış mevsimindeyiz, karın tadını çıkarın ama üşütmeden, dikkatli olun" ifadelerini kullandı. Yalçın, aile bağlarının önemine vurgu yaparak çocuklara anne ve babalarının sözünü dinlemenin kıymetini hatırlattı.

Başkan Yalçın, çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğuna dikkat çekerek "Sizler anneniz ve babanız için çok kıymetlisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Öğretmenleriniz ve devlet büyüklerimiz için de çok kıymetlisiniz. Bu kıymetin farkına varmanız için gelin kendinizi bir alkışlayın" dedi; salon samimi anlara sahne oldu.

Öğretmen kökenli bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Yalçın, masal ve tiyatronun çocuk gelişimindeki rolünü şöyle özetledi: "Bu oyunlardan güvenmeyi, ilişkilerimizi düzenlemeyi ve anne babamızın sözünü dinlemenin önemini öğreniyoruz. O yüzden bu tür tiyatro oyunlarını çok kıymetli buluyorum". Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, etkinliğe çocuklarını getiren ailelere de şükranlarını sundu ve konuşmasını "Hepinize sağlıklar ve iyi eğlenceler diliyorum" diyerek tamamladı.

Talas Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukların hem eğlenip hem öğrenmesini hedefleyerek yarıyıl tatiline renk katmaya devam ediyor.

Program kapsamındaki ikinci gösteri olan "Garfield Trafikte" tiyatrosu 28 Ocak Çarşamba saat 14.00'te yine KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

