Talas Belediyesi ve AQUA-DROP: Su Okuryazarlığında Uluslararası Başarı

Talas Belediyesi’nden geleceğe suyla yazılan vizyon

Talas Belediyesi’nin çevre, sıfır atık ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı uluslararası alanda karşılık buldu. Osman-Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu (İHO), Horizon Europe programı kapsamında finanse edilen ProBleu çağrısında yüzlerce başvuru arasından seçilerek Türkiye’yi temsil eden iki eğitim kurumundan biri oldu. Okulun kabul edilen projesi Aqua Detectives: Tracking Lost Drops in Our School (AQUA-DROP), su okuryazarlığında örnek bir model sunuyor.

Uluslararası başarı ve yerel ortaklık

AQUA-DROP, Talas Belediyesi’nin güçlü desteğiyle hayata geçiriliyor. Proje, su tasarrufu, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve suya ilişkin bilinç oluşturma hedefleriyle hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekiyor.

Bilimsel rehberlikte Talas Belediyesi ön planda

Beş ay sürecek proje kapsamında Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü en güçlü paydaşlardan biri olarak görev alıyor. Müdürlüğün ekibinde yer alan Çevre Yüksek Mühendisi Muhammed Arslantaş, öğrencilere ve velilere bilimsel rehberlik sunuyor; suyun önemi, yerel su kaynakları ve Talas Belediyesi’nin Su Ayak İzi Programı üzerinden ölçüm yöntemlerini anlatarak tüketim alışkanlıklarının analiz edilmesine destek veriyor. Ayrıca tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Somut hedef: okulda en az yüzde 15 su tasarrufu

Proje boyunca 6 hafta süreyle haftalık sayaç ölçümleri yapılacak; 8 hafta boyunca ise Google Forms üzerinden detaylı tüketim analizleri sürdürülecek. Bu bilimsel ve veri odaklı çalışmalarla okul genelinde en az yüzde 15 su tüketim azalması hedefleniyor.

Eğitim sınıfla sınırlı kalmıyor

AQUA-DROP, öğrencilerin suyla ilişkisini güçlendiren saha çalışmalarını da içeriyor. Öğrenciler, Su Medeniyetleri Müzesi ve Çanakkale Müzesi ziyaretleriyle suyun tarihî, kültürel ve stratejik önemini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Önümüzdeki dönemde Kayseri’yi besleyen doğal su kaynakları, akarsu yataklarındaki biyoçeşitlilik ve barajlar gözlemlenerek yerel su varlıklarının korunmasına yönelik bilinç artırılacak. Ayrıca ÇEDEST çalışmaları kapsamında kimya ve sanatı birleştiren 'Su Korozyon Sanatı' atölyeleri gibi disiplinler arası etkinlikler de düzenlenecek.

Geleceğin çevre elçileri Talas’ta yetişiyor

Osman-Neyire Akgöz İHO yetkilileri, projenin Talas Belediyesi’nin desteği ve ortak vizyonuyla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Talas Belediyesi, sıfır atık ve su okuryazarlığı vizyonuyla çocukları ve gençleri merkeze alan projelerle çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeye devam ediyor. Bu iş birliği, sürdürülebilir belediyecilik anlayışının somut bir örneğini oluşturuyor.

Not: Metindeki kurum isimleri, proje adları ve sayısal veriler korunmuştur.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE, SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ VİZYONER YAKLAŞIMI, ULUSLARARASI BİR BAŞARIYLA TAÇLANDI.