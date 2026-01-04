Talas’ta Sağlık Bir Sorumluluk: Başkan Yalçın Eğitimle Vektörle Mücadeleyi Güçlendirdi

Belediyecilikte koruyucu sağlık anlayışı eğitimle sahaya taşınıyor

Talas Belediyesi, insan sağlığını merkeze alan belediyecilik anlayışıyla yalnızca bugünü değil yarını da güvence altına alacak uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı bilimsel ve planlı mücadeleyi esas alan belediye, saha tecrübesini eğitimle paylaşarak örnek bir rol üstleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitiminde Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez öğrenen değil, öğreten tarafında yer aldı. Eğitim programında belediyenin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Eğitim kapsamında dezenfeksiyon uygulamaları, larva ve haşere kontrolü yöntemleri, kullanılan ekipmanlar, uygulama planlaması ile izleme ve raporlama süreçleri örneklerle anlatıldı. Gerçek saha uygulamalarıyla desteklenen program, katılımcılara teorinin ötesinde pratik bir bakış kazandırdı.

Daha önce aynı sertifikayı almak için eğitimlere katılan Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, bugün edindikleri bilgi ve deneyimi eğitimci kimliğiyle paylaşarak önemli bir dönüşümün altını çizdi. Sahada oluşturulan standart uygulama prosedürleri ve iyi uygulama örnekleri eğitimin temel başlıkları arasında yer aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çalışmaların yalnızca görev değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim anlayışımızda belediyecilik yolu, binayı yapmakla sınırlı değildir. İnsan sağlığını korumak, yaşam kalitesini yükseltmek ve güvenli bir çevre oluşturmak en temel önceliğimizdir. Sahada edindiğimiz tecrübeyi eğitimle paylaşmak, doğru ve bilinçli uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak adına çok kıymetlidir. Koruyucu sağlık, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır."

Talas Belediyesi, vektörle mücadele başta olmak üzere tüm biyosidal uygulamalarını bilimsel, teknik ve sürdürülebilir esaslar doğrultusunda yürütmeye devam ediyor. Eğitimden sahaya uzanan bu kararlı yaklaşım, belediyenin yaşam kalitesini önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİNDE TALAS BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, BU KEZ ÖĞRENEN DEĞİL, ÖĞRETEN TARAFTA YER ALDI.