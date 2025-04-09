Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Sayın Talip Uzun, üst düzey uluslararası bir göreve atandı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 8 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Dünya Parlamento Genel Sekreterleri (ASGP) toplantısında yapılan oylama ile, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Uluslararası Temsil Gücü

TBMM Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre, Talip Uzun'un üyeliği, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Senegal ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin genel sekreterlerinin bulunduğu önemli bir yapılanmada, Türkiye'yi temsil etme fırsatı sunuyor.

Dünya Parlamento Genel Sekreterleri Hakkında

ASGP, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) kapsamında faaliyet göstererek, yasama organlarının idari kapasitelerini güçlendirmeyi, iyi uygulamalarını paylaşmayı ve parlamenter demokrasinin işleyişini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir platformdur.

Önemli Bir Sorumluluk

Yönetim Kurulu üyeliği, sadece kurumsal temsil alanına dair bir görev değil, ayrıca bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden önemli bir sorumluluktur. Talip Uzun'un bu göreve seçilmesi, TBMM'nin kurumsal kapasitesinin ve uluslararası alandaki saygınlığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzun’un ASGP Yönetim Kurulu'ndaki konumu, TBMM'nin yasama süreçlerine ilişkin deneyimlerinin uluslararası düzeyde paylaşımını sağlayacak ve Türkiye’nin farklı parlamentolardaki uygulamalardan faydalanmasına olanak tanıyacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Talip Uzun (sol 2), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Parlamento Genel Sekreterleri (ASGP) toplantısında yapılan oylama sonucunda, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Talip Uzun (sol 2), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Parlamento Genel Sekreterleri (ASGP) toplantısında yapılan oylama sonucunda, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.