Tamer Mandalinci Akçaalan, Gürece ve Gündoğan’da saha ziyaretleri gerçekleştirdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Akçaalan, Gürece ve Gündoğan Mahalleleri'nde devam etti. Ziyaretlere başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Akçaalan’da talep ve yenileme çalışmaları ele alındı

Başkan Mandalinci, Akçaalan Mahalle Muhtarlığında Muhtar Cumhur Bayırlı ile bir araya geldi. Heyet halinde vatandaşlardan gelen talep ve öneriler değerlendirildi. Ardından, mahallede yapılması planlanan çok amaçlı salon ve pazar yeri yenileme çalışmaları ile park alanlarında başlatılacak düzenlemeler öncesinde incelemeler gerçekleştirildi.

Gürece’de sağlık kabini ve parklar için uygun alanlar incelendi

Gürece Mahallesi’nde Muhtar Mehmet Özsavran ile muhtarlık binasında bir araya gelen Mandalinci, mahallede planlanan sağlık kabini için uygun alanları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda bölgede bulunan iki çocuk parkı da değerlendirildi; gerekli düzenleme ve yenileme çalışmalarının yapılması talimatı verildi. Ayrıca durak yeri için uygun noktalar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Gündoğan sahilinde projeler yerinde görüşüldü

Gündoğan Mahallesi’nde Muhtar Ali İneci ile sahil bölgesinde incelemelerde bulunan Mandalinci, bölgeye yapılması planlanan projelerle ilgili yerinde tespitlerde bulundu. İncelemelerin ardından konuya ilişkin ilgili paydaşlarla toplantı yapılarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Başkan Mandalinci, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz saha programlarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle, saha ziyaretlerimize devam edeceğiz"

BAŞKAN MANDALİNCİ SAHA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR