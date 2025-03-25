Tamino Türkiye Turnesinde Büşra Kayıkçı ile Sahne Alacak

Tamino'nun Türkiye Turnesi

Sesi ve müzikleriyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip Tamino, yeni albümü "Every Dawn's a Mountain" kapsamında Türkiye'de üç konserle turne gerçekleştirecek.

Açılış Konseri Büşra Kayıkçı'dan

Sanatçı, Epifoni organizasyonu ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da sahne alacak. Tamino'nun konserlerinin açılışını, başarılı piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı yapacak. Deutsche Grammophon'un "Yellow Lounge" projesinde yer alan ve uluslararası arenada adından söz ettiren Kayıkçı, konserlerde Tamino'nun atmosferine uygun bir açılış performansı sunacak.

Konser Tarihleri

Tamino, 23 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta, 24 Mayıs'ta CerModern'de ve 25 Mayıs'ta İzmir Arena'da müzikseverlerle buluşacak.