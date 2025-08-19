DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Tanju Çolak Samsun'da Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türk Kızılay'ın Samsun'daki 'Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can' kampanyasında kan bağışında bulundu ve halka çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:30
Tanju Çolak Samsun'da Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Tanju Çolak Samsun'da Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türk Kızılay tarafından Samsun'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında bağış yaptı.

Çolak, Kızılayın kan ihtiyacını karşılamak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla 18-24 Ağustos tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasına destek verdi.

Çolak, gazetecilere, Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu ve kampanyaya destek vermek için memleketine geldiğini söyledi.

Herkesi kan vermeye davet eden Çolak, "Kan çok önemli, kan çok değerli. İnsandan alınıyor bu kan. Buna ihtiyaç var. Lütfen gelin, kanınızı bağışlayın, gereğini yapın." ifadesini kullandı.

Basın Toplantısı ve Sporcu Değerlendirmeleri

İsviçreli bir istatistik kurumu tarafından belirlenen dünyanın 48 efsanesi arasında yer alan tek Türk sporcu olduğunu dile getiren Çolak, 30 yıl önce futbolu bıraktığını ama insanların kendisine olan sevgisinin halen aynı şekilde devam etmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir basın mensubunun "En iyi döneminizi kıyasladığınızda Galatasaray'da kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine Çolak, şunları söyledi:

"İlk 11'de oynayacak oyuncu görüyorum. Bu arkadaşlarının birinin altın ayakkabısı yok veya birinin dünyadaki 48 efsane diye lügatı da yok ama bunların hepsi var bende. Şimdi ben soruyorum, Icardi'de altın ayakkabı var mı? Osimhen'in altın ayakkabısı var mı? Dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı, evet. Görevlerini iyi yapıyorlar mı, evet. En önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar. Bu çok değerli, çok önemli. Şimdi onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. 'Oynar mıydık?' oynarduk. 'Gol atar mıydık?' atarız. Bir kere ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum. Gol vuruşu, voleydi, kafa vuruşuydu, röveşataydı bunları yapmak çok önemli. Daha doğrusu en önemlisi işini sevmek. İşini seviyorsan başarılısın. Sevmiyorsan başarılı olma şansın yok."

Çolak, en iyi haliyle bugün Galatasaray'da futbol oynasa Victor Osimhen ile çift santrfor oynayabileceklerini, Osimhen'in sakatlık durumunda ise Mauro Icardi ile birlikte oynayabileceklerini sözlerine ekledi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak (sol 3), Türk Kızılay tarafından Samsun'da düzenlenen kan bağışı...

Eski milli futbolcu Tanju Çolak (sol 3), Türk Kızılay tarafından Samsun'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında bağış yaptı. Çolak, Kızılay yetkilileriyle fotoğraf çektirdi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak (sol 3), Türk Kızılay tarafından Samsun'da düzenlenen kan bağışı...

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
4
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı