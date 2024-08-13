Tanzanya'da Muhalefet Partisi Üst Düzey Yöneticileri Kefaletle Serbest Bırakıldı

Tanzanya'da Gözaltı ve Serbest Bırakmalar

Tanzanya'da, muhalefet partisi olarak bilinen Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema)nin üst düzey yöneticileri, Freeman Mbowe ve yardımcısı Tundu Lissu da dahil olmak üzere, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Gözaltı Süreci ve Detaylar

Yerel haber kaynakları, Chadema’nın Mbeya kasabasında düzenlemek istediği Uluslararası Gençlik Günü mitinginin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen baskınlarda yaklaşık 520 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Polis, gözaltına alınan yöneticilerden bazılarının serbest bırakıldığını, ancak bazılarının kendilerine ait şartları yerine getirmediğinden gözaltında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Parti Sözcüsünden Açıklama

Chadema'nın sözcüsü John Mrema, Mbowe ve Lissu’nun aralarında bulunduğu önemli parti üyelerinin serbest bırakıldığını doğrularken, başka bazı üyelerin gözaltında tutulmaya devam ettiğini belirtti.

Mitingin Engel Durumu

Chadema'nın gençlik kanadı, “Geleceğine sahip çık” temasıyla düzenlenmesini planladıkları mitinge 10 bin katılım beklediklerini duyurdu.

Öte yandan, Chadema sosyal medya hesabında, parti binasının polis tarafından kuşatıldığını ve içeriye girmeye çalışanların engellendiğini paylaştı.

Polis yetkilileri, Chadema’nın mitinginin şiddet potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.