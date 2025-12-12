DOLAR
'Tarihi Kentin Umutlu Çocukları' Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nda

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün 'Tarihi Kentin Umutlu Çocukları' projesi kapsamında gençler, Salihli Sardes, Kula Peribacaları ve Tarihi Kula Evleri'ni gezdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:08
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarihi Kentin Umutlu Çocukları projesi kapsamında gençler, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nı ziyaret etti.

Gezi rotası ve rehberli tur

Etkinlikte öğrenciler uzman rehberler eşliğinde Salihli Sardes Antik Kenti, Kula Peribacaları, jeopark alanı ve Tarihi Kula Evleri'ni gezerek bölgenin tarihi, kültürel ve jeolojik zenginlikleri hakkında bilgilendirildi.

Eğitim, doğa ve kültür buluşması

Gençler, milyonlarca yıllık jeolojik mirasın izlerini taşıyan bu benzersiz coğrafyada hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirirken, doğa, kültür ve bilimin buluştuğu Jeopark'ın önemini yakından görme fırsatı buldu.

Geleceğe yatırım

Yetkililer, bu değerli mirası geleceğe taşıyacak gençleri Jeopark'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

