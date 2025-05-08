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Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı

Muş'ta, Cumhurbaşkanlığı onayıyla başlatılan 'Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi' tanıtıldı ve önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 20:55
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı

Muş'ta Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Hakkında Bilgilendirme

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen 'Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi' tanıtıldı. Projeye dair önemli bilgiler, toplantıda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin tarafından açıklandı.

Rektör Alican'dan Önemli Açıklamalar

Rektör Alican, Malazgirt Savaşı ile ilgili yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Malazgirt'te 5 yıldır bir yüzey araştırma projesi yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 1000'e yakın sikke ve ok uçları bulundu. Artık uluslararası alanda tanınan bir Malazgirt gerçeği var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile proje Muş Alparslan Üniversitesi'ne verildi"

Uluslararası İşbirliği ve Katılım

Kazı başkanı Karaçetin, projede işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Proje başlamadan önce çeşitli uluslararası üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden katılım teklifleri aldık. Bu süreçte taleplerin artacağını düşünüyoruz"

Projenin Kapsamı ve Kazı Planları

Karaçetin, 'Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi' kapsamında birçok ekip ile çalışacaklarını ve 3 ayrı kazı başkanından desteğe alacaklarını belirtti. "Bu bölgede 30 yıldır çalışan akademisyenler var. Kazılarımız mezar alanları, İslami yapılar ve Malazgirt Kalesi üzerinde yoğunlaşacak. Eş zamanlı birkaç ekip saha çalışması yapacak ve yüzey araştırmalarını da sürdüreceğiz"

Kazı Takvimine Dair Detaylar

Kazı çalışmalarının haziran ayının son haftasında başlayıp eylül ayına kadar devam edeceği bilgisini veren Karaçetin, "Her arayan bulamaz ama bulanlar muhakkak arayanlardır. Bizler aramaya devam edeceğiz"

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen...

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kazı başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, projeye ilişkin bilgi verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen...

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kazı başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, projeye ilişkin bilgi verdi.

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