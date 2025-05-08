Muş'ta Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Hakkında Bilgilendirme

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen 'Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi' tanıtıldı. Projeye dair önemli bilgiler, toplantıda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin tarafından açıklandı.

Rektör Alican'dan Önemli Açıklamalar