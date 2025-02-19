Tarık Tufan ve Beyhan Budak, İKSV'de Edebiyat ve Psikoloji Üzerine Konuştu

Tarık Tufan ve Beyhan Budak, İKSV'de düzenlenen edebiyat söyleşisinde 'Gece Açan Çiçekler' kitabını ve edebiyat-psikoloji ilişkisini anlattı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:00
Tarık Tufan ve Beyhan Budak, İKSV'de Edebiyat ve Psikoloji Üzerine Konuştu

İKSV'de Yazarlar Okurlarla Buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği edebiyat söyleşileri kapsamında, ünlü yazar Tarık Tufan ve psikolog/yazar Beyhan Budak okurlarıyla bir araya geldi. Doğan Kitap iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan'ın yeni eseri "Gece Açan Çiçekler" ile yazarlık, edebiyat ve psikoloji arasındaki derin ilişki konuşuldu.

Konakların Anlamı ve Edebiyat

Tufan, yeni kitabının oluşum sürecinde aklındaki birkaç tema üzerine odaklandığını belirterek, "Romanların İstanbul'unun son tanıkları konaklardır. Bir zamanlar Osmanlı bürokratlarının yaşadığı konaklar artık yok olmaya yüz tutuyor. Edebiyatımızda konak metaforu, dönüşüm, çözülme ve kuşaklar arası farklılıkların sembolüdür" dedi.

Mekânlar ve Hikayeler

Tufan, uzun zamandır konaklarla ilgili bir çalışma yapmak istediğini dile getirerek, "Bu mekanların her birinin büyük ya da küçük bir hikayesi var. Romancı için mekanla kurulan ilişki, hikayeyi ve karakterlere dair çatışmaları taşımak açısından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Psikolojinin Edebiyattaki Yeri

Beyhan Budak, Tufan'ın kitabının insanı etkileyen yönlerine vurgu yaparak, "İnsan, Tufan'ın eserlerini okurken İstanbul'u yaşadığını hissediyor, hikayelerdeki psikolojik derinlikler ise okurların kendi yansımalarını görmesini sağlıyor" dedi. Budak, Türk edebiyatındaki romanların psikolojik derinliğinin önemine değinerek, "Romancılar, psikologlardan daha cesaretli eserler ortaya koyabiliyorlar. Bu da edebiyatı daha zengin kılıyor" diye ekledi.

Okuyucu İlgisi ve İmza Günü

Söyleşinin sonunda, Tarık Tufan okurlarının kitaplarını imzalayarak, etkinliğe katılanlara özel anılar bırakmayı ihmal etmedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) edebiyat söyleşileri kapsamında yazar Tarık Tufan (solda)...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) edebiyat söyleşileri kapsamında yazar Tarık Tufan (solda) ve psikolog, yazar Beyhan Budak (sağda) okurlarla buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) edebiyat söyleşileri kapsamında yazar Tarık Tufan (solda)...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) edebiyat söyleşileri kapsamında yazar Tarık Tufan (solda) ve psikolog, yazar Beyhan Budak (sağda) okurlarla buluştu.

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