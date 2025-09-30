Tarıkdaroğlu Amasya'da: Valilik, AK Parti ve Şehit Ailesi Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve şehit ailesi ziyaretlerinde bulundu; sosyal hizmetleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:45
Tarıkdaroğlu Amasya'da: Valilik, AK Parti ve Şehit Ailesi Ziyareti

Tarıkdaroğlu Amasya'da: Valilik, AK Parti ve Şehit Ailesi Ziyareti

Valilik ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti İl Başkanlığı buluşması

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Tarıkdaroğlu, il başkanı Galip Uzun ve partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, sosyal hizmetler alanında bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere Amasya'ya geldiklerini söyledi.

Tarıkdaroğlu, Amasya'da Aile ve Gençlik Fonu'na 461 başvuru yapıldığını ve 1250 anneye doğum yardımı verildiğini belirtti.

Toplumsal ve ailevî değerlere vurgu yapan Tarıkdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü aile varsa güçlü devlet vardır. Bizim aile yapımız, hiçbir toplumda olmayan değerlere sahip. Onun için Amasya'mızda geniş anlamda bu değerlendirmeleri yapacağız. Amasya'mıza zaten iktidarımızda 2002'den bugüne birçok şey yapıldı ama üstüne daha fazla ne koyabiliriz, bunun derdiyle dertliyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde."

Şehit ailesi ziyareti

Tarıkdaroğlu, ayrıca şehit Jandarma Onbaşı Yusuf Kaya'nın ailesini evinde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar