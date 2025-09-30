Tarıkdaroğlu Amasya'da: Valilik, AK Parti ve Şehit Ailesi Ziyareti

Valilik ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti İl Başkanlığı buluşması

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Tarıkdaroğlu, il başkanı Galip Uzun ve partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, sosyal hizmetler alanında bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere Amasya'ya geldiklerini söyledi.

Tarıkdaroğlu, Amasya'da Aile ve Gençlik Fonu'na 461 başvuru yapıldığını ve 1250 anneye doğum yardımı verildiğini belirtti.

Toplumsal ve ailevî değerlere vurgu yapan Tarıkdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü aile varsa güçlü devlet vardır. Bizim aile yapımız, hiçbir toplumda olmayan değerlere sahip. Onun için Amasya'mızda geniş anlamda bu değerlendirmeleri yapacağız. Amasya'mıza zaten iktidarımızda 2002'den bugüne birçok şey yapıldı ama üstüne daha fazla ne koyabiliriz, bunun derdiyle dertliyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde."

Şehit ailesi ziyareti

Tarıkdaroğlu, ayrıca şehit Jandarma Onbaşı Yusuf Kaya'nın ailesini evinde ziyaret etti.