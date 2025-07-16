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Tarım Bakanı Yumaklı'nın Kayınvalidesi Zarife Çayır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:58
Tarım Bakanı Yumaklı'nın Kayınvalidesi Zarife Çayır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır (87), dün hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden ayrılan Çayır'ın cenazesi, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine kararlı bir katılım olurken; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat da yer aldı. Ayrıca pek çok tanınmış isim de Çayır'ın anısına çelenk gönderdi.

Bakan Yumaklı ve yakın aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Çayır'ın cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu'ndaki Ayvalık Mezarlığı'na defnedildi.

Ayrıca, taziyelerin Zeytinburnu Millet Camisi Taziye Evi'nde kabul edileceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vefat eden kayınvalidesi Zarife Çayır için Zeytinburnu...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vefat eden kayınvalidesi Zarife Çayır için Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, bakan Yumaklı (sağ 3), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2) ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de (solda) katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vefat eden kayınvalidesi Zarife Çayır için Zeytinburnu...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vefat eden kayınvalidesi Zarife Çayır için Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, bakan Yumaklı (sağ 3), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2) ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de (solda) katıldı.

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