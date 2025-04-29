Tarım Kredi Yem AŞ, 14. Fabrikasını Erzurum'a Kuruyor

Tarım Kredi Yem AŞ, Yeni Fabrikasıyla Erzurum'da Faaliyete Geçiyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, 14. yem fabrikasını Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağını duyurdu. Şirket, ülke hayvancılığına sağladığı katkıları artırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Fabrikanın Özellikleri

Tarım Kredi Yem AŞ'nin açıklamasına göre, 40 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan yeni fabrika, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Fabrikanın saatte 15 ton üretim kapasitesi bulunacak ve tam otomasyon destekli modern bir tesis olarak tasarlanacak. Ayrıca, 13 bin ton kapasiteli ham madde deposu da tesisin önemli bir parçası olacak.

İstihdam ve Ekonomik Katkı

Yeni yatırımın, Erzurum ve çevresindeki üreticilere kaliteli ve ekonomik Yem tedarikinde önemli bir merkez oluşturması hedefleniyor. Bu kapsamda, yeni fabrika ile birlikte bölgede yeni istihdam alanlarının yaratılması amaçlanıyor.

Tarım Kredi Yem AŞ'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin yanında olmaya devam edeceği belirtilirken, şirketin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ürettikleri tahıl ürünlerini değerlendirmeyi sürdüreceği vurgulandığı açıklandı.

Yem Sektöründeki Yatırımlar

Açıklamada, Tarım Kredi Yem AŞ'nin tarım ve hayvancılığın temeli olan yem sektöründe yatırım ve üretim gücünü artırdığı ifade edildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, 14. yem fabrikasının Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağını duyurdu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Tarım Kredi Yem AŞ, 14. yem fabrikasının Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağını duyurdu.