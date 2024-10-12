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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Bitlis Ziyareti

Ahmet Gümen, Bitlis'te tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret ederek yerel üreticilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:44
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Bitlis Ziyareti

Bitlis'te Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri

Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bitlis ilinde kapsamlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler çerçevesinde tarım ve hayvancılık tesislerini inceleyen Gümen, görevli personellerden bilgi aldı.

Ahlat'ta Bakliyat Tesis Ziyareti

Gümen, Bitlis'teki programının ilk durağı olan Ahlat ilçesinde, bakliyat eleme ve paketleme tesisi ziyaretinde bulundu. Burada tesisin işletmecisi Kenan Örken ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Küçükbaş Hayvancılık Tesisine Ziyaret

Ziyaretine devam eden Gümen, Otluyazı köyündeki küçükbaş hayvancılık tesisine geçti. Bu alanda da Cihan Timrus adlı firma yetkilisinden bilgi aldı. Gümen, düzenli ziyaretleri kapsamında Bitlis'e geldiklerini ifade etti.

Üreticilerle Buluşma

Valilik ziyaretinin ardından, üretim planlaması ve desteklemeleri hakkında yerel üreticilerle bir araya gelen Gümen, "İşletmeleri ziyaret ediyoruz. Sahada, üreticilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bitkisel üretimle ilgili tesisi gezdik ve sahada sorunları dinledik. Hayvancılık tesisini de ziyaret ederek üreticimizin memnuniyetini öğrendik." şekilde konuştu.

Vakıflar Mezarlığı Ziyareti

Ziyaretinin sonunda Selçuklu Meydan Mezarlığı'na uğrayan Gümen'e, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve diğer kurum amirleri eşlik etti.

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