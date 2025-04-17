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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Fındık Bahçelerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi ve destek çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:17
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Fındık Bahçelerini İnceledi

Bağcı, Zirai Dondan Etkilenen Fındık Bahçelerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai don olayından etkilenen fındık bahçelerini yerinde inceledi. Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde gerçekleştirilen inceleme sonrası üreticilere yönelik önemli açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın Talimatlarıyla Çalışmalar Başladı"

Bağcı, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Zirai Donun Etkileri ve Tespit Çalışmaları

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayının, Samsun başta olmak üzere birçok bölgeyi etkilediğini belirten Bağcı, "Bu dondan etkilenme, fındık, ceviz ve bazı meyve çeşitleri üzerinde olmuştur. İlk tespitlerimiz alan bazında olup, ilerleyen günlerde ürün kaybı oranlarıyla ilgili daha detaylı bir değerlendirme yapacağız." açıklamasında bulundu.

TARSİM ve Çiftçi Destekleri

Bağcı, TARSİM (Tarım Sigortası) kapsamında olan üreticilerin zararlarının karşılanacağına dikkat çekti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup TARSİM sigortası olmayan üreticilerin de zararlarının tespit edilerek, masraflarının karşılanacağı müjdesini verdi. Bağcı, "Geçmiş olsun. 2014 yılında yaşanan don hadiseleri ile aradaki fark da göz önünde bulundurulduğunda, meyve bitkilerine daha çok zarar verilmiştir. Hasar tespit çalışmalarımızın bir ay içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz," şeklinde konuştu.

Üreticilere Destek Süreci

Son olarak, Bakanlığın, üreticilerin yanında yer alarak gerekli destekleri sağlayacağına vurgu yapan Bağcı, "Bakanlığımız her zaman üreticinin yanındadır ve üretimin devam edebilmesi için desteklerini sürdürecektir." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

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