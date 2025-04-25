Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'deki Zirai Don Hasarını İnceledi

Denizli'de Tarım Alanlarında Zirai Don İncelemesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarını ve elma bahçelerini incelemek için bölgeye gitti.

Işıklı Mahallesi'ndeki elma bahçelerini gezen Gizligider, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek sahadaki ekiplerden bilgi aldı. Emircik Mahallesi'ne de uğrayan Gizligider, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm ekiplerin tespit çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Çiftçilere Geçmiş Olsun Dilekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Gizligider, "Son yılların en büyük afetini yaşadık." diyerek durumu özetledi.

Gizligider, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakan yardımcılarının sahada bulunduğunu hatırlatarak, "34 ilde yoğun olarak yaşadığımız bu don olayıyla ilgili vatandaşın yanında, sizin yanınızdayız. Bu devlet çok büyük. Dolayısıyla sizi yaşadığınız bu sıkıntıda yalnız bırakacak değiliz." şeklinde konuştu.

Geçici Ekspertiz Süreci Devam Ediyor

Zirai dondan sonra geçici ekspertiz sürecinin sürdüğünü belirten Gizligider, ürününün zarar gördüğünü düşünen üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine başvurmalarını hatırlattı.

Gizligider ayrıca, yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye genelinde gıda arz güvenliğinin etkileneceği bir durum yaşanmayacağını ifade etti. "Allah esirgesin, kıtlık olmayacak. Meyve ve tarla sebze grubunda da arz sorunumuz olmayacak." dedi.

Denizli'deki Don Hasar Oranı

Denizli'de zirai dondan etkilenen alanların oranının %31 olduğunu vurgulayan Gizligider, bu durumun yüksek bir oran olduğunu ve Denizli'nin en çok etkilenen illerden biri olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi. Ancak umudunu koruduğunu belirtti.

Denizli'de 1161 çiftçi sigorta yaptırmış ve 21 bin 712 dekar alan için don teminatı kapsamında sigorta koruması bulunuyor. 715 üretici de don hasar ihbarında bulunmuş. Gizligider, Denizli'nin sigortalılık oranının %17,5 olduğunu belirterek, "Bu yüce devlet, bu güçlü devlet inşallah sizi yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretine AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Emircik Mahallesi'ndeki bir kahvehanede açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Emircik Mahallesi'ndeki bir kahvehanede açıklamalarda bulundu.