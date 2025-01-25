Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de AK Parti Kongresinde Önemli Mesajlar Verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Eskişehir'de Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var." dedi.

Kongreye Katılım Yoğundu

Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, AK Parti davasına gönül veren herkese teşekkür ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yumaklı, "Her zaman Cumhurbaşkanı'mızın ardında bir dağ gibi durdunuz. Bundan sonraki dönemde de inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek adına hep birlikte gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başarılar ve Hedefler

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin geçmişini ve bugünü karşılaştırarak, ülkemizin geldiği noktanın önemine değindi: "Şimdiki Türkiye ile 22 sene önceki Türkiye arasında bir kıyaslama yapmak bile aslında züldür." dedi. Ayrıca, AK Parti teşkilatlarının desteğinin önemine vurgu yaptı.

Milletvekillerinden Destek

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kongreye geçmişte hizmet edenleri minnetle anarken, Ayşen Gürcan da partisinin tarihinin milletin dirilişinin hikayesini anlattı. Gürcan, "Bu hareket, sadece siyasi bir teşkilatlanma değil, milletin bağrından kopup gelen bir dava hareketidir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin saygın bir ülke haline geldiğini belirtti. Hatipoğlu, "Kendi silahını, tankından gemisine, uçağından helikopterine kendisi yapan bir Türkiye inşa ettik." diyerek, devam eden projelere vurgu yaptı.

Eskişehir'de AK Parti'nin Rolü

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise, AK Parti'nin hayallere destek olduğunu ve geleceğe güç katmaya devam edeceğini belirtti. Albayrak, "AK Parti olmasaydı Eskişehir'in adı gibi 'eski' kalırdı." diyerek, gerçekleşen projelere dikkat çekti.