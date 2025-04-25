Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Mardin'de Çalışmalarını Sürdürdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak eşliğinde Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilikte Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre görüşerek yerel sorunlar ve çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonraki durak, AK Parti İl Başkanlığı oldu. Burada İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya gelen Yumaklı, partinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, Mardin programını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde personelle bir araya gelerek sonlandırdı. İl Müdürü Menduh Dinler'den ildeki tarımsal hizmetler hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Mardin Valiliğini ziyaret etti.