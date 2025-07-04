Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Son Durumu Açıkladı

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, son bir haftada 624 orman yangını çıktığını ve bu yangınlarla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosunu kullandıklarını belirtti.

Yangın İstatistikleri ve Müdahale Süreci

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 2023 yılında 6 ayda toplam 3,044 yangın olayının yaşandığını ifade etti. Bunların 1,305'i ormanlık alanda, 1,739'u orman dışında olmak üzere kaydedildi.

Bakan, hava araçlarının yaz başından bu yana 16,035 sorti gerçekleştirdiğini ve 52,000 ton su atıldığını söyledi. Son bir haftada meydana gelen yangınların neredeyse beşte biri'nin bu süre içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Yangınlarla Mücadelede Başarılar

Yumaklı, son bir haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da büyük boyutlara ulaşan yangınlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. 20 büyük yangın'ın potansiyelini gördüklerini vurguladı. 624 yangından 621'ini kontrol altına aldıklarını belirten Yumaklı, bugün ise 9 büyük yangınla mücadele ettiklerini aktardı.

Yangın Duyarlılığı ve Önlem Çağrısı

Yumaklı, özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem uyarısına dikkat çekerek, vatandaşlardan ateş yakmamalarını istedi. Bu tür durumların yangınları tetiklediğini ifade eden Yumaklı, "Bir kıvılcım bile tehlikeli olabilir. Yangınların çıkmaması için toplumsal duyarlılık gerekli," dedi.

Son Durum ve İnsan Kaybı

Yumaklı, yangınlarla mücadele eden personelden birinin şehit olduğunu ve başka bir arkadaşının da hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Bu tür kayıpların kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Bakan, yangınla mücadelede personelin morallerini yüksek tutmalarının önemine vurgu yaptı.

"Biz yangınları söndürmek yerine die büyük bir mücadele veriyoruz. Herhangi bir kaybın yaşanmaması adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.